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2’nci Ordu’daki kalkışmanın görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz'da FETÖ’cü darbe girişiminin ikinci ayağı olan 2’nci Ordu’daki kalkışmanın 17 saatlik görüntüsü iddianamede..

Haber Merkezi | 05.01.2017 - 10:05
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2’nci Ordu’daki kalkışmanın görüntüleri ortaya çıktı

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15 Temmuz darbe girişiminin en önemli adreslerinden 2’nci Ordu Komutanlığı’ndaki kalkışmaya ilişkin güvenlik kamerası detayları ortaya çıktı.

ORGENERAL ADEM HUDUTİ'NİN TALİMAT VERDİĞİ ANLAR

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede de yer verilen kamera görüntülerine göre eski 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 15 Temmuz gecesi saat 23.20 sıralarında korumaları ve bazı rütbeli askerlerin bulunduğu 7 araçla karargâha giriyor, 23.28’de makamına geçiyor. Komuta katına çıkarken sakin görünen Huduti’nin sivil kıyafetli emir subayına talimat verdiği görülüyor.

2’nci Ordu’daki kalkışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Üst rütbeliler, diğer askerlere talimatlar veriyor.

ARBEDE VE SİLAH ÇEKME

İki farklı kameradan elde edilen görüntülerde eski 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun’un saat 00.03’te komuta katına çıktığı, Huduti’nin yakın korumalarının ise 00.19’dan itibaren uzun namlulu silahlarla makam odası önünde önlem aldığı görülüyor.

Angun’un Huduti’nin odasına gitmeden önce bir askerle arbede yaşadığı ve bu askerin silah çektiği anlar da kayıtlarda yer alıyor.

2’nci Ordu’daki kalkışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Org. Huduti’nin makamının önü hayli hareketli.

ANGUN RAHAT HAREKET ETMEYE BAŞLADI

Daha sonraki görüntülerde ise Angun’un telefonda mesajlara baktığı, rahat hareket ettiği ve makam odasına girip çıkarak talimatlar verdiği de görülüyor.

Saat 09.21 sıralarında uzun namlulu silahla Huduti’nin makam odasına girmek isteyen bir albay, emir subayı ve korumaların müdahalesiyle karşılaşıyor.

2’nci Ordu’daki kalkışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Org. Huduti’nin odasına girmeye çalışan bir albaya korumalar müdahale ediyor.

KAMERALARI TAVANA ÇEVİRDİLER

Saat 10.35’te Orgeneral Huduti’nin makamının protokol ve normal giriş kapılarını gösteren iki güvenlik kamerasının açıları tavanı gösterecek şekilde değiştiriliyor. Ancak yine de gelişmeler açıya takılıyor.

12.18’de teslim olmaya hazırlanırken makam odasının normal kapısında ilk defa görünen Huduti’nin, askerlere elleriyle ‘kelepçe’ işareti yapması ve bazı talimatlar vermesi dikkat çekiyor.

2’nci Ordu’daki kalkışmanın görüntüleri ortaya çıktı

‘KELEPÇE TAKIN’ IŞARETİ

Açısı tam değiştirilemeyen kamera, Org. Huduti’nin teslim olmaya hazırlanırken ‘kelepçe’ işareti yaptığı anları da kayıt altına aldı.

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