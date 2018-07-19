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3 askeri hakim görevden alındı

Milli Savunma Bakanlığı kararıyla 3 askeri hakim meslekten ihraç edildi.

Haber Merkezi | 19.07.2018 - 00:23..
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3 askeri hakim görevden alındı

Meslekten ihraç edilen hakimlerin Bayram Ayazma, Özkan Doğdu ve Mehmet Öztürün olduğu öğrenildi.

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