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3 askeri şehit edip intihar eden er Başer toprağa verildi

Manisa'da cinnet getirip 3 arkadaşını şehit ettikten sonra intihar eden er Nedim Abeş'in cenazesi yakınlarının gözyaşlarıyla kaldırıldı.

12.07.2017 - 12:16
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Kula İlçe Jandarma Karakolu'nda cinnet getirerek koğuşta uyuyan 3 arkadaşını şehit ettikten sonra intihar eden kısa dönem Jandarma er Nedim Abeş'in cenazesi Diyarbakır'a getirildi. Yakınları tarafından alınan Abeş'in cenazesi, bugün Yeniköy mezarlığında toprağa verildi.

3 askeri şehit edip intihar eden er Başer toprağa verildi


Vatani görevini yaptığı Manisa Kula İlçesi Jandarma Karakolunda önceki gece cinnet getirerek uyumakta olan 3 arkadaşına MP5 otomatik tabancayla ateş ederek şehit eden ve ardından intihar ederek yaşamına son veren Jandarma er Nedim Abeş'in cenazesi dün akşam Diyarbakır'a getirildi. Selahattini Eyubi Devlet Hastanesi ek binası morguna getirilen Abeş'in cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı. Bugün yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Bağlar İlçesi Yeniköy mezarlığına getirilen Er Nedim Abeş için Yeniköy camisinde cenaze namazı kılındı.

Abeş, daha sonra yakınlarının gözyaşları arasında Yeniköy mezarlığında toprağa verildi.


3 askeri şehit edip intihar eden er Başer toprağa verildi

3 askeri şehit edip intihar eden er Başer toprağa verildi

3 askeri şehit edip intihar eden er Başer toprağa verildi




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