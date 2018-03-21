3. Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri başvuruları başladı

Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle düzenlenen Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin bu yıl üçüncüsü gerçekleştiriliyor. “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü”nün yanında, ayrıca 30 yaş altı erkek ve yaş sınırlaması olmaksızın kadın yazarlara da ilk roman ve ilk şiir kitabı için “Vakıf Özel Teşvik Ödülü” verilecek.





PARA ÖDÜLÜ

2017 yılı içerisinde yayımlanmış eserlerin katılabileceği yarışmada, “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü"ne hak kazanan şiir kitabı ve roman sahibi ayrıca 7.500 TL; “Vakıf Özel Teşvik Ödülü"ne hak kazanan ilk şiir kitabı ve ilk roman sahibi ise 2.500 TL para ödülü de alacak.





KURUL ÜYELERİ

Onursal Başkanlığı’nı Doğan Hızlan’ın üstlendiği yarışmanın seçici kurulunda edebiyat dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan iki ayrı seçici kurulu bulunuyor. Başkanlığını Selim İleri’nin üstlendiği Roman Seçici Kurulu’nun üyelerini Mehmet Eroğlu, Asuman Kafaoğlu Büke, Ülkü Karaosmanoğlu ve İlhan ailesi adına Ali Cem İlhan oluştururken, Metin Celal başkanlığındaki Şiir Seçici Kurulu’nda ise A. Ali Ural, Haydar Ergülen, Adnan Özer ve İlhan ailesi adına Kerem Alışık yer alıyor.





SON BAŞVURU 31 MAYIS

Yarışmaya katılacak şair ve yazarlar ya da yayınevlerinin, aday olunduğuna dair imzalı bir yazı ile 10 nüsha kitaplarını, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü akşamına kadar Attila İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı’nın adresine teslim etmeleri gerekiyor. Sonuçlar ise, Kasım ayında açıklanacak.





Adres: Sıraselviler Caddesi Billurcu Sokak No: 26 Kat:2 Taksim, Beyoğlu, 34433 İstanbul.

