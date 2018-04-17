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3 ayda 722 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2018'in Ocak-Mart döneminde meydana gelen 94 bin 47 trafik kazasında 722 kişinin öldüğünü, 60 bin 90 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İHA | 17.04.2018 - 15:34..
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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, ocak-mart dönemindeki kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Sadece mart ayında ülke genelinde 33 bin 218 trafik kazasında 260 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 620 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

3 ayda 722 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

3 AYDA 100 BİNE YAKIN KAZA

Yılın ilk üç ayında ülke genelinde meydana gelen 94 bin 47 trafik kazasında 722 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 90 kişi yaralandı. Kazalara yine sürücü kusurları damga vurdu.

3 ayda 722 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti


YAYA KUSURLARI 4 BİNE YAKIN KAZAYA NEDEN OLDU

Üç ayda vuku bulan 38 bin 674 trafik kazasında kural tanımayan sürücüler dehşet saçtı. 3 bin 926 kazaya ise yaya kusurları sebebiyet verdi. 242 kazada yol kusurlu bulunurken 180 kazaya ise araçlardaki yolcular kazaya davetiye çıkardı. Yılın ilk 3 ayındaki kazalardan bin 45'i kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren 1.210 sürücü de kazaya neden oldu.

3 ayda 722 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti


KAZA SEBEPLERİ ARASINDA TREN DE VAR ALKOL DE

Ocak - mart dönemindeki 707 kazaya da alkol alıp direksiyon başına geçen sürücüler sebep oldu. Hatalı şerit değiştiren 557 sürücü de onlarca ocağın sönmesine sebep oldu. Yılın üç aylık dönemindeki 1.199 kazaya bisiklet, 19 kazaya at arabası, 346 kazaya traktör, 87 kazaya ambulans, 14 kazaya da tren neden oldu.

3 ayda 722 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti


KALABALIK ŞEHİRLERDE KAZA DAHA FAZLA

Resmi verilere göre; Artvin, Erzincan, Kilis ve Ardahan'da yılın ilk 3 ayında ölümlü kaza yaşanmadı. Aynı dönemde Ankara'da 37, Bursa'da 21, İstanbul'da 37 ve İzmir'de 22 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.

TOPLAM 921 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Öte yandan üç aylık dönemde ülke genelinde 3 milyon 147 bin 279 sürücü ve yayaya 921 milyon 552 bin 901 lira ceza kesildi. Cezalardan 574 milyon 688 bin 848 liralık bölümü kural ihlali yapan araçların plakasına yazıldı.

3 ayda 722 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti


242 BİN ARACA TRAFİKTEN MEN

Ocak - mart döneminde alkol alıp direksiyona geçen 36 bin 213 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 242 bin 618 araç ise trafikten men edildi.

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