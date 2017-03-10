3 aylık eşini öldürüp polise teslim oldu

3 ay önce evlenen Mehmet A. (19) ile Deniz A. (18), ilçedeki bir parkta "kıskançlık" nedeniyle tartışmaya başladı. Mehmet A, tartışmanın büyümesi üzerine eşini göğsünden bıçakladı.

KAÇARAK EVLENMİŞLER

Ağır yaralanan Deniz A, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Deniz A. buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaçan zanlı ise Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Çiftin kaçarak evlendikleri ve aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi.