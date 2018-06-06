taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.986
USD
4,6209
EURO
5,4341
ALTIN
192,90
PETR
75,9800

3 aylık kursta 6 dilde eğitim

İzmir'de öğrencilere dil eğitimi veren dilbilimci Ferhat Yıldız, "Diller arasındaki yakınlığı ve mantığı göstermeye çalıştım" dedi.

DHA | 06.06.2018 - 10:14..
  1. Haberler
  2. Eğitim

İzmir, Mustafa Uygur Ortaokulu, dilbilimci Ferhat Yıldız ile bir projeye imza attı. Ferhat Yıldız ile okul arasında imzalanan protokol gereği 5'inci sınıf öğrencilerine 3 aylık eğitimle dil kursu verilmesi amaçlandı.

DİL ÖĞRENMEDE BECERİ KAZANILDI

Ferhat Yıldız, kursa katılan öğrenciler, bu kısa sürede verilen eğitimle İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Arapça dillerinde temel bazı cümleleri kurabilir hale geldi. Eğitime önce İngilizce ile başladıklarını ve öğrencilerin dil öğrenme konusundaki becerilerinin ortaya çıkmasını sağladığı.

3 aylık kursta 6 dilde eğitim

"BANA GELEN TEKLİFİ KABUL ETTİM"

Ferhat Yılmaz, "Milli Eğitim'den gelen teklifi kabul ettim. İlk dönem derslere girdim ve sorunları tespit ettim. Ardından 20 kişilik grup topladık ve derslere başladık. Çok hızlı öğrendiler. Önce İngilizce, sonra Almanca ve İtalyanca verdim aldılar, İspanyolca verdim, ne verdimse aldılar, çocuklar işin mantığını çözdüler. Sürekli olarak derslerde oyunlar oynadık. Diller arasındaki yakınlığı ve mantığı göstermeye çalıştım. Çocuklar günde iki saatlik derslere rağmen 3 aylık sürede 6 dilde cümle kurmaya başladı" diye konuştu.

3 aylık kursta 6 dilde eğitim

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Dil öğrenmenin aslında daha kolay olduğunun farkına vardıklarını anlatan öğrencilerden Nisa Kapçı, "Dil öğrenmek kolay. Ferhat Hocama çok teşekkür ederiz. Takıldığımız yerlerde hep yardım etti, bize anlattı. Verdiği fotokopileri, kitapları okudum" dedi.

Samet Altun da, "Şanlıurfalıyım, dil öğrenmek çok eğlenceli bir şey" diye konuştu. Öğrencilerden Canberk Akkün ise, "Çok zor gibi görünüyor ama Ferhat Hocanın sistemiyle doğru bir şekilde öğreniyoruz" dedi. Eğitimlerini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi.

3 aylık kursta 6 dilde eğitim

3 aylık kursta 6 dilde eğitim

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

105
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

437
Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

43
Kandil'de Türk askeri korkusu hakim

Kandil'de Türk askeri korkusu hakim

80
Arjantin, İsrail maçına çıkmama kararı aldı

Arjantin, İsrail maçına çıkmama kararı aldı

44
Meslek odaları mega projelere karşı birleşti

Meslek odaları mega projelere karşı birleşti

182
ABD: Türkiye'yi askeri programdan çıkartırız

ABD: Türkiye'yi askeri programdan çıkartırız

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM