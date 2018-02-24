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3 ayrı suçtan kaydı olan Suriyeli Mardin'de yakalandı

3 ayrı suçtan kaydı bulunan Suriyeli bir kişi, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yakalandı.

İHA | 24.02.2018 - 03:03..
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2017'de Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirtilen Suriye uyruklu suç makinesinin, Kızıltepe otogarında yapılan kimlik kontrolleri sırasında yakalandığı açıklandı.

İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

Mardin Emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, Kızıltepe otogarında, yapılan kimlik kontrolleri sırasında, 2017 yılında ülkemize kaçak yollarla girdigi ögrenilen, kimligi olmayan 1 Suriye uyruklu şahıs tespit edildikten sonra, yapılan parmak izi kontrölünde 3 ayrı suçtan kaydı oldugu tespit edilmiş olup, Suriye uyruklu şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılması amacı ile İl Göç idaresine teslim edildi.

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