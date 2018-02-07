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3 bin 500 güvenlik görevlisi için başvurular başladı

Heyecanla beklenen üçüncü havalimanına istihdam edilecek yaklaşık 3 bin 500 güvenlik görevlisi için başvurular bu ay itibarıyla başladı.

İHA | 07.02.2018 - 10:25..
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İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ tarafından İstanbul Yeni Havalimanı’nda istihdam edilecek yaklaşık 3 bin 500 güvenlik görevlisi için başvurular bu ay itibarıyla başladığı bildirildi.

ARANAN ÖZELLİKLER

Aranan özelliklerin başında özel güvenlik kimlik kartına sahip, tercihen 35 yaşından gün almamış ve vardiyalı çalışabilme şartları geliyor.

İGA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Yeni Havalimanı, şu an 31 binin üzerinde çalışanın bulunduğu projede, 1 Şubat itibarıyla kariyer platformlarında yer alacak ilanlar aracılığıyla kadın ve erkekten oluşan yaklaşık 3 bin 500 güvenlik ekibi istihdam edilecek.

3 bin 500 güvenlik görevlisi için başvurular başladı

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