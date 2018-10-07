taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1253
Euro
7.06625
Altın
1203.63
Borsa
94883.47
Gram Altın
237.101

3 bin 500 yıllık boğa biçimli içme kabı bulundu

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki kazı çalışmalarında, Hitit ritüellerinde, imparatorluğun üst düzey yöneticilerinin kullandığı tahmin edilen 3 bin 500 yıllık boğa biçimli içme kabı bulundu.

AA | 07.10.2018 - 11:13..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Alman Arkeoloji Enstitüsü adına kazı çalışmalarını yürüten kazı başkanı Doç. Dr. Andreas Schachner, Boğazkale ilçesindeki Hattuşa ören yerinde 1906 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi adına başlatılan kazı çalışmalarının 112 yıldır sürdürüldüğünü söyledi.

Temmuz ayında başlayan çalışmalarının tamamlandığını belirten Schachner, bu yıl kazının yanı sıra restorasyona da ağırlık verdiklerini anlattı.

3 bin 500 yıllık boğa biçimli içme kabı bulundu

3 BİN 500 YILLIK ESER

Andreas Schachner, "Günümüzden yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine ait bir eser. Anıtsal bir yapıdaki kazı çalışmaları sırasında molozların altında bulundu. Bu yapı da tahminimize göre Hitit döneminde büyük ritüeller ve kült aktivitelerin yapıldığı bir mekan. Önceki yıllarda buna benzer iki eser daha bulunmuştu. Bu da aynı binadan çıkarılan üçüncü eserimiz oldu. Ritüeller sırasında Hititlerin ileri gelenlerinin veya üst düzey yöneticilerinin içme kabı olarak kullandığı bir eser olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Hititlerde 'tanrıyı içmek' diye bir tabir vardı. Ritüellerde yapılan bir şey. Hititlerin elit kısmındaki insanlar belki de rahipler tanrıyı bu tarz bardaklarda içerlerdi. Eserin bir özelliği de bir bütün olarak bulunmasıdır." dedi.

3 bin 500 yıllık boğa biçimli içme kabı bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3. Havalimanı'nın adı netleşti

3. Havalimanı'nın adı netleşti

447
Reuters: Suudi gazeteci öldürüldü

Reuters: Suudi gazeteci öldürüldü

78
Juventus Serie A'da 8'de 8 yaptı

Juventus Serie A'da 8'de 8 yaptı

38
Khabib, McGregor'u yendi kemerini korudu

Khabib, McGregor'u yendi kemerini korudu

121
Cocu'nun kadro operasyonu sürecek

Cocu'nun kadro operasyonu sürecek

87
Yunanistan'dan Almanya'ya: Savaş tazminatı vermelisiniz

Yunanistan'dan Almanya'ya: Savaş tazminatı vermelisiniz

67
Reuters Suudi Konsolosluğunu gezdi:

Reuters Suudi Konsolosluğunu gezdi: "Cemal bizde değil"

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM