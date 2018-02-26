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3 bin lira borcum var dedi, intihar etmek istedi

İzmir Balçova'da simit satarak geçimini sağlayan İ.D. belediye binasının 8. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İ.D.'nin daha önce de 76 kez intihar girişiminde bulunduğunu öğrenildi.

DHA | 26.02.2018 - 21:07..
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İzmir'in Balçova ilçesinde geçen ay bir AVM'nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan İ.D, bugün saat 14.00'te Balçova Belediyesi'nin 8'inci katına çıktı ve iki ayağını boşluğa sarkıtarak Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın gelmesini istedi.

BORCUNU ÖDEYEMEDİ

Şehit ailesi ziyaretinde olan Çalkaya, binaya gelinceye kadar ayaklarını boşluğa sallayarak yürekleri ağza getiren İ.D.'nin, ilçede simit satarak geçimini sağladığı, 3 bin TL borcunu ödeyemediği için yardım istediği öğrenildi.

İtfaiye binanın önünde önlem alırken çatıya çıkan Başkan Çalkaya, intihar girişiminde bulunan İ.D.'yi, borcunu ödeme sözü vererek ikna etti.

3 bin lira borcum var dedi, intihar etmek istedi

77'NCİ KEZ İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Simitçi İ.D., söz üzerine çatıdan inerken, Başkan Çalkaya, emniyetten aldığı bilgiye göre bu kişinin 76'ncı kez intihar girişiminde bulunduğunu öğrendiğini söyledi.

3 bin lira borcum var dedi, intihar etmek istedi

3 bin lira borcum var dedi, intihar etmek istedi

3 bin lira borcum var dedi, intihar etmek istedi

3 bin lira borcum var dedi, intihar etmek istedi

3 bin lira borcum var dedi, intihar etmek istedi

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