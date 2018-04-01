3 bin nüfuslu ilçede 33 bin kitaplı kütüphane

Bartın'ın 3 bin nüfuslu Ulus ilçesinde 33 bin kitabın bulunduğu Kültür ve Sanat Evi'nden yılda ortalama 24 bin kişi faydalanıyor.

Ulus'ta 1988'de belediye binasında faaliyete geçen Halk Kütüphanesi, yöneticilerin çalışmasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 50 bin nüfuslu ilçelere uyguladığı projeden yararlanıp 2004'te yeni binasına taşındı.

KÜLTÜR VE SANAT EVİ

İlçe merkezinde bin 400 metrekarelik bir alana kurulan kütüphane, çocuk, genç ve yetişkin bölümleri, çok amaçlı salonu ile internet merkezi sayesinde ailelerin ve çocuklarının vakitlerinin büyük bölümünü geçirdiği Kültür ve Sanat Evi'ne dönüştü.

Üye olan ailelerin, özel şifreleriyle internet ortamındaki canlı yayın sayesinde çocuklarını görebildikleri kütüphaneyi rahat, geniş ve nezih ortamı nedeniyle ilkokuldan üniversiteye kadar öğrenciler de ders çalışmak için kullanıyor.

KİŞİ BAŞINA 10 KİTAP DÜŞÜYOR

Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) standartlarına göre 1 kişiye 3 kitap düşmesi gerekirken, ilçede 1 kişiye 10 kitap düşmektedir. İlçe halkı da bunun farkında ve 7'den 70'e her kesimden insan buradan faydalanmaktadır.