3 bin yıllık antik kentteki camide ezan sesleri yükseldi

Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti’ndeki Osmanlı dönemine ait Şaban Ağa Camii’nde restorasyon çalışmaları yaklaşık 1 yıl süren çalışmanın ardından tamamlandı.

32 YIL SONRA İBADETE AÇILDI

3 bin yıllık kentin girişinde yer alan Osmanlı dönemine ait Şaban Ağa Camii, restorasyonun ardından yaklaşık 32 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Yeniden ezan sesinin yükseldiği camide teravih namazı kılmak isteyenler, camiye akın etti.

Teravih namazına, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin, Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, daire amirleri ve siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Yatağan Müftüsü Abdullah Kılıç tarafından kıldırılan namaz öncesinde konuşan Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, cami hakkında bilgi verdi.

TADİLAT 1912'DE YAPILDI

Söğüt, kentte yaşayan Şaban Ağa’nın 1876’da yaptırdığı tadilat nedeniyle buranın "Şaban Ağa Camii" olarak anılmaya başladığını belirterek, camideki diğer tadilatın ise Mehmet Eskişar tarafından 1912’de gerçekleştirildiğini kaydetti.

NAMAZ KILDILAR

Şaban Ağa Camii’nin yöre için büyük önem arz ettiğini belirten Söğüt, "Burası birçok medeniyete ev sahipliği yapan kent içerisinde doğallığı korunarak restore edildi. Artık kente gelenler rahatlıkla camiyi kullanabilecek. Bu eserin gelecek nesillere aktarılmasında emeği geçen ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi. Yapılan konuşmaların ardından törene katılanlar namaz kıldı.