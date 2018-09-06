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3 bin yıllık kaya mezarlar ziyaretçilerini bekliyor

Kırıkkale'de Roma döneminde zengin ve asilzadeler için yapılan kaya mezarların turizme kazandırılması hedefleniyor.

AA | 06.09.2018 - 16:52..
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Kırıkkale Keskin ilçesine bağlı Ceritkale köyünde iki vadi arasındaki arazide bulunan ve ana kayaya oyulmuş 6 bağımsız kaya mezar, milattan önceki çağlardan günümüze kadar özelliğini koruyor. Romalılar dönemine ait olduğu bilinen kaya mezarlar, vadideki yüksek kayaların içine oyulmuş ilginç yapılarıyla dikkati çekiyor.

ANADOLU'NUN ÖNEMLİ MERKEZİ"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç, "Mezarlar, Romalılar dönemine ait, yani 3 bin yıllık. O dönemde zengin, asilzade ve ünlü komutanların vefat ettiğinde buralara gömüldüklerini, Romalılar döneminde burasının aktif bir yaşam merkezi olduğunu biliyoruz. Burası Romalılar için Anadolu'nun önemli merkezlerinden birisidir. Romalılar dönemine ait 6 mezar var. Ziyaretçilerin merakını ve ilgisini çekecek güzelliklere sahip. Gerek kaya mezarların gerek bölgenin çevresinin misafirlerimizin dikkatlerini çekeceğini düşünüyorum." dedi.

3 bin yıllık kaya mezarlar ziyaretçilerini bekliyor

3 BİN YILLIK TARİH

Kaya mezarlar ve mezarların bulunduğu bölgenin tarihinin 3 bin yıl öncesine kadar uzandığını ifade eden Halit Karakoç, "Mezarlar, Romalılar dönemine ait, yani 3 bin yıllık. O dönemde zengin, asilzade ve ünlü komutanların vefat ettiğinde buralara gömüldüklerini, Romalılar döneminde burasının aktif bir yaşam merkezi olduğunu biliyoruz. Burası Romalılar için Anadolu'nun önemli merkezlerinden birisidir. Romalılar dönemine ait 6 mezar var. Ziyaretçilerin merakını ve ilgisini çekecek güzelliklere sahip. Gerek kaya mezarların gerek bölgenin çevresinin misafirlerimizin dikkatlerini çekeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

3 bin yıllık kaya mezarlar ziyaretçilerini bekliyor


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