3 bin yıllık soğuk hava deposu hâlâ kullanılıyor

Aydın'ın Çine İlçesi'ne bağlı Topçam köyü, içme suyuyla meşhur Madran Dağları'nda 800 metre rakımda kurulu bulunuyor.

3 BİN YILLIK MAĞARALAR SOĞUK HAVA DEPOSU

Karya Uygarlığı döneminde, yani 3 bin yıl önce bölgede oyularak soğuk hava deposu olarak kullanılan mağaralar, günümüzde de köylüler tarafından hâlâ aynı amaçla kullanılıyor. Tahıl ve meyvelerini burada tutarak muhafaza ediyorlar.

Antik soğuk hava depoları VİDEO

5 YIL KORUYOR

TRT Haber'in haberine göre, Her mağara ayrı bir köylüye ait birer ambar görevi görürken depoların muhafaza süresinin 5 seneyi bulabildiği söyleniyor.