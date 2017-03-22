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3 boyutlu haber sunumu

TGRT kanalı, haber bülteninde El Bab operasyonu ile ilgili haberin sunumu 3 boyutlu olarak anlattı.

22.03.2017 - 04:48
  1. Haberler
  2. Medya

3 boyutlu haber sunumu

Haber kanalı TGRT bugün yaptığı bir yayınla Türk televizyon tarihinde bir ilke imza attı. El Bab operasyonu ile ilgili haber sunumu yapılırken 3 boyutlu olarak stüdyoya F-16 ve fırtına obüsü girdi.

3 boyutlu haber sunumu-İZLE

STÜDYOYA F-16 VE FIRTINA OBÜSÜ GİRDİ

Daha önce bir Arap kanalında yapılan uygulama Türk televizyonlarında ilk kez görüldü. Sunucu haberi sunarken önce üzerinden Türk F-16'sı geçti. Uçak yukarıdan geçerken stüdyoya bir bomba bıraktı. Hemen ardından bir fırtına obüsü de stüdyonun tam ortasında bomba fırlattı.

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