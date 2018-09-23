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3 boyutlu videoyla Rus uçağının düşürüldüğü an

Rusya, İsrail yüzünden düşürüldüğünü iddia ettiği uçağının düşme anına dair 3 boyutlu video yayınladı.

Haber Merkezi | 23.09.2018 - 16:24..
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3 boyutlu videoyla Rus uçağının düşürüldüğü an

15 askeri taşıyan İL-20 model Rus askeri uçağı Akdeniz üzerinde geçtiğimiz günlerde düşmüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "İl-20 uçağımız S-200 sistemi tarafından vuruldu" ifadesini kullananarak, uçağın İsrailli pilotların sorumsuzluğu yüzünden düştüğünü ifade etmişti.

3 boyutlu görüntülerle Rus uçağının düşürüldüğü an VİDEO

Olayın ardından Rusya cephesinden beklenilen sert açıklamalar gelmedi. Olayı endişeyle karşıladıklarını belirten Rusya'dan bugün bir video geldi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI SERVİS ETTİ

3 boyutlu görüntülerde Rus uçağının İsrail uçakları yüzünden nasıl düşürüldüğü gösteriliyor. Görüntüler Rusya Savunma Bakanlığı tarafından servis edildi.

3 boyutlu videoyla Rus uçağının düşürüldüğü an

3 boyutlu videoyla Rus uçağının düşürüldüğü an

3 boyutlu videoyla Rus uçağının düşürüldüğü an

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