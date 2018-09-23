3 boyutlu videoyla Rus uçağının düşürüldüğü an

15 askeri taşıyan İL-20 model Rus askeri uçağı Akdeniz üzerinde geçtiğimiz günlerde düşmüştü.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "İl-20 uçağımız S-200 sistemi tarafından vuruldu" ifadesini kullananarak, uçağın İsrailli pilotların sorumsuzluğu yüzünden düştüğünü ifade etmişti.
3 boyutlu görüntülerle Rus uçağının düşürüldüğü an VİDEO
Olayın ardından Rusya cephesinden beklenilen sert açıklamalar gelmedi. Olayı endişeyle karşıladıklarını belirten Rusya'dan bugün bir video geldi.
RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI SERVİS ETTİ
3 boyutlu görüntülerde Rus uçağının İsrail uçakları yüzünden nasıl düşürüldüğü gösteriliyor. Görüntüler Rusya Savunma Bakanlığı tarafından servis edildi.