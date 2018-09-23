3 boyutlu videoyla Rus uçağının düşürüldüğü an

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir parktaki tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış erkek cesedi bulundu.

Diyarbakır'daki Kijan Göleti'ne yüzmek için giren ve boğularak hayatını kaybeden Furkan Demirkol'un cansız bedeninin sudan çıkarılışını yakınları gözyaşlarıyla izledi.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nce yerli tohum üretme çalışmaları kapsamında geliştirilerek bu yıl tescil edilen 7 yeni tıbbi ve aromatik bitkinin tohumları, çiftçilerin hizmetine sunuldu.

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İntihar eden baba için toplanan gruba polis müdahalesi

İzmit'te, evinin banyosunda intihar eden İsmail D. (45) için bir araya gelerek, protestoda bulunan gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan 15 kişi, emniyete götürüldü.