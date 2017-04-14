3 boyutlu yama kalp yaralarını sarıyor

Amerikan Kalp Derneğinin "Circulation Research" dergisinde yayımlanan çalışmada, Minnesota Üniversitesi önderliğindeki araştırmacılardan oluşan ekibin, kalp krizi sonrası zarar gören organ dokusunun onarılmasına yardımcı olacak, 3D olarak basılabilen bir sentetik yama ürettiği bildirildi.

KALP YETMEZLİĞİ RİSKİNE NEDEN OLUYORDU

Kalp krizi sırasında kalbe olan kan akışının kesilmesiyle yıkıma uğrayan kalp kası hücrelerinin yenilenemediğine dikkatin çekildiği çalışmada, bu durumun kişiyi gelecekte kalp yetmezliği riskiyle karşı karşıya bırakabilecek kalıcı bir hasar yarattığı kaydedildi.

3 BOYUTLU BİYOBASKI TEKNİĞİ

Bu hasarı telafi etmek üzere yapay bir doku ilavesi geliştirmeyi amaçlayan araştırmacılar, erişkin insan kalp hücrelerinden elde edilmiş kök hücrelerinden laboratuvar ortamında bir doku geliştirmek ve bunun diğer kalp kaslarıyla senkronize şekilde atmasını sağlamak için lazer tabanlı 3 boyutlu biyobaskı tekniklerini kullandı.

FARELER ÜZERİNDE TEST EDİLDİ

Araştırmacılar, ürettikleri yamayı kalp krizi simülasyonuna tabi tutulan kobay fareler üzerinde test etti. Yama sayesinde, farelerde sadece 4 hafta içinde kalp kaslarının işlevsel kapasitesinde belirgin bir artış olduğu gözlemlendi

Çalışmada, yamanın, kök hücrelerden ve kalple uyumlu yapısal proteinlerden üretildiği için kalbin organik bir parçası haline gelmesinin kolay olduğu ve dokunun vücuda intibakı için ilave operasyon yapılması gerekliliğinin ortadan kalktığı kaydedildi.

Amerikan Kalp Derneği verilerine göre, ABD'de her yıl 360 binden fazla kişi kalp hastalıkları sebebiyle hayatını kaybediyor.

Keşif, kalp krizi sonrasında kalpte oluşan doku hasarından muzdarip hastaların tedavisi için atılan önemli bir adım olarak görülüyor.