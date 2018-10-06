3 çocuk annesi eşinin canına kıydı

Nizip Kızılcakent Mahallesi’ndeki evlerinde Hasan U. (33), gece saatlerinde tartıştığı eşi Özlem U.'ya (29) tüfekle ateş etti.
JANDARMAYI ARADI
Olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığını arayan Hasan U., karısını vurduğunu ve teslim olacağını söyledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Özlem U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
ÇOCUKLARA DEVLET GÖZETİMİNDE
Hasan U. gözaltına alınırken 3 çocuk annesi kadının cenazesi savcının incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp morguna gönderildi.
Olay sırasında evde bulunan çocukların yetkililer tarafından alınıp sevgi evine gönderildiği bildirildi.