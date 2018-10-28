3 çocuk annesinin katili yeğeni çıktı

Gaziemir ilçesi 321. Sokak'ta meydana gelmişti. 27 yaşındaki Havva Çay, bıçaklanarak öldürülmüştü. Anne ve babasının oturduğu evin üst katında 3 çocuğuyla yaşayan Havva Çay'ın öldürülmesinin ardından, kadının yeğeni H.G., K.G., R.Ç. ve O.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

YEĞENİ TUTUKLANDI

Dört kişi, daha sonrada adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, K.G. ve O.G. adli kontrol şartıyla R.Ç. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 21 Ekim 2018 tarihinde sabah saatlerinde Gaziemir 321. Sokak'ta meydana geldi. Üst katta oturan kızı Havva Çay'ı çağırmak için evine giden baba, kızının kanlar içindeki cansız bedeniyle karşılaşınca hemen polise haber verdi.

Yapılan incelemede kadının karnından almış olduğu bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Üç çocuk annesi olduğu öğrenilen Çay'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.



