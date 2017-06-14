3 çocuk yapana yüzde 10 vergi indirimi yolda

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Maliye Bakanı Naci Ağbal, Meclis'te bekleyen Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ile ilgili bilgi verdi.

Ağbal, Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi yasa tasarılarını birleştirecek şekilde yeni bir çalışma yapıldığını söyledi.

"VATANDAŞ NE KAZANACAK"

Bakan Ağbal, yaptıkları çalışmayı anlatırken devreye giren Yıldırım, "Burada vatandaşın faydası ne? Yasa çıktığında vatandaş ne kazanacak? Biliyorsunuz çıkaracağımız yasalarda öncelik vatandaşa yönelik olacak." dedi.

ÜÇ ÇOCUK YAPANA YÜZDE 10'LUK VERGİ İNDİRİMİ

Ağbal da bunun üzerine düzenlemenin ekonomik gelişmeye katkı sağlayacak, yatırımları artıracak, üretim ve istihdamı destekleyecek adımlar bulunduğunu belirtti. Maliye Bakanı Ağbal, vatandaşın hayatına dokunacak çalışmalara üç çocuk ve engellilere yönelik düzenlemeyi örnek gösterdi. Buna göre üç çocuğu olanlara uygulanan gelir vergisi indirimi 10'a çıkarılacak. Böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "üç çocuk" projesine de destek verilmiş olacak.

ENGELLİLERDE YAŞ SINIRI KALKIYOR

Sabah gazetesinin haberine göre; engelliler de 18 yaşına kadar çocuk sayılıyor. Üniversiteye devam edenlerde 25 yaşa çıkıyor. Düzenlemeyle engelli çocuklar için yaş sınırı kaldırılacak. Aileler de gelir vergisi indirimlerinden ömür boyu yararlanacak.