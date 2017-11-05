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Eşini döverken araya giren babasını öldürdü

Eskişehir'de 3 aylık eşi 19 yaşındaki Meryem Özçelik'i döverken araya giren babasını öldüren Emrah Özçelik tutuklanarak cezaevine gönderildi

05.11.2017 - 20:35
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Bir süredir işsiz olduğu belirtilen Emrah Özçelik ile boşanmak istediği 3 aylık eşi Meryem Özçelik arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Emrah Özçelik, eşini dövmeye başladı. Bu sırada araya giren Fahri Özçelik, bastonla oğlu Emrah'a vurdu.

BABASINI BIÇAKLADI

Emrah Özçelik de babasını sol koltuk altından bıçakladı. Kavga sırasında Emrah Özçelik'in evli olan ablası S.Ç. de başına aldığı darbelerle yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Fahri Özçelik, acil serviste yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. S.Ç. ise hastanenin beyin cerrahisi servisinde tedaviye alındı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Emrah Özçelik, aynı gece Ankara'nın Sincan İlçesi'nde bir arkadaşının evinde polis tarafından yakaladı. Eskişehir'e getirilen Emrah Özçelik, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Eşini döverken araya giren babasını öldürdü

Eşini döverken araya giren babasını öldürdü

Eşini döverken araya giren babasını öldürdü

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