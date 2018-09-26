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3 genç namaz kıldıktan sonra, sadaka kutusunu çaldı

Kütahya'da 3 genç akşam saatlerinde gittikleri camide önce namaz kıldı, ardından 500 lirayı çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Gençler ise tutuklandı.

DHA | 26.09.2018 - 15:50..
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Yenidoğan Mahallesi'ndeki Nizamiye Camii'nde A.Ö. (17), kardeşi E.Ö. (15) ve arkadaşı S.B. (16) ile akşam saatlerinde cemaatin dağılmasına yakın camiye gidip, namaz kıldı.

500 LİRAYI ÇALDILAR

Daha sonra müezzin odasının camını zorlayarak, açan 3 kişi, içeri girdi. Hırsızlar, odadaki sadaka kutusunun içinden 500 lirayı çalıp, kaçtı. Cami imamının sadaka kutusundaki paraların çalındığını fark etmesi üzerine polise haber verildi. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, caminin içindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

TUTUKLANDILAR

Görüntülerinden parayı çalanların, 'hırsızlık' suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan A.Ö., kardeşi E.Ö. ve S.B. olduğu belirledi. Polis ekiplerinin yakaladığı 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

3 genç namaz kıldıktan sonra, sadaka kutusunu çaldı

3 genç namaz kıldıktan sonra, sadaka kutusunu çaldı

3 genç namaz kıldıktan sonra, sadaka kutusunu çaldı

3 genç namaz kıldıktan sonra, sadaka kutusunu çaldı

3 genç namaz kıldıktan sonra, sadaka kutusunu çaldı

3 genç namaz kıldıktan sonra, sadaka kutusunu çaldı

3 genç namaz kıldıktan sonra, sadaka kutusunu çaldı

3 genç namaz kıldıktan sonra, sadaka kutusunu çaldı

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