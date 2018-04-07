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3 gündür aranan Aleyna arkadaşının evinden çıktı

Zonguldak'ta 3 gündür kendisinden haber alınamayan 7. sınıf öğrencisi Aleyna B., polis tarafından arkadaşının evinde bulundu.

DHA | 07.04.2018 - 02:04..
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Zonguldak'ta yaşayan ve 3 gündür haber alınamayan 13 yaşındaki Aleyna B.'nin ailesi polise gitti. Yapılan incelemeler sonunda Aleyna arkadaşının evinde bulundu.

3 gündür aranan Aleyna arkadaşının evinden çıktı

AİLESİNE TESLİM EDİLECEK

Teoman Papila Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Aleyna B.'den, geçen salı günü okula gittikten sonra bir daha haber alınamadı. Yeşil Mahalle'de oturan baba Ahmet B. ile annesi Gülay B., polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekipleri, Aleyna B.'yi Tepebaşı Mahallesi'nde bir arkadaşının evinde buldu. Karakola götürülen Aleyna B.'nin işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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