3 gündür aranan Aleyna arkadaşının evinden çıktı

Zonguldak'ta yaşayan ve 3 gündür haber alınamayan 13 yaşındaki Aleyna B.'nin ailesi polise gitti. Yapılan incelemeler sonunda Aleyna arkadaşının evinde bulundu.

AİLESİNE TESLİM EDİLECEK

Teoman Papila Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Aleyna B.'den, geçen salı günü okula gittikten sonra bir daha haber alınamadı. Yeşil Mahalle'de oturan baba Ahmet B. ile annesi Gülay B., polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekipleri, Aleyna B.'yi Tepebaşı Mahallesi'nde bir arkadaşının evinde buldu. Karakola götürülen Aleyna B.'nin işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.