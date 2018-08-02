3 gündür mahsur yavru kediyi itfaiye kurtardı

1 İstanbul'da bir çift 'temizlik' yüzünden mahkemelik oldu 7 yıllık evli çift, temizlik yüzünden tartıştı. Eşinin çok fazla temizlik yaptığını iddia eden Fatih B. eşine kafa attı.

2 'FETO is the only property we have in US' Turkish Interior Minister Suleyman Soylu reacts to US sanctions move by 'property' remark about Fethullah Terror Organization (FETO) on Twitter.

3 Rize’de sel suları zor anlar yaşattı Etkili olan şiddetli yağış sonrası oluşan sel suları, karayolundaki aracı sürükledi.

4 Elif Elmas yeni sezon öncesi iddialı Başarılı futboluyla göz dolduran ve Cocu'nun sisteminde kilit rol oynayan Elif Elmas, "Bu sezon gerçek performansımı göstereceğim" dedi.

5 Başkasının yerine sınava girdiği anlaşılınca camdan atladı Balıkesir’de, ehliyet sınavında başka bir adayın yerine sınava girmek isteyen M.B., durum fark edilince camdan atlayıp iki bacağını kırdı.

6 Didem Soydan dans eleştirilerine yanıt verdi İki erkek arkadaşıyla birlikte dans ettiği için eleştirilen Didem Soydan, "Biz ona dans demiyoruz 'tost' diyoruz" dedi.