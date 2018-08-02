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3 gündür mahsur yavru kediyi itfaiye kurtardı

3 gündür iki duvar arasında kalan kedi ihbar üzerine itfaiye ekiplri tarafından kurtarıldı.

DHA | 02.08.2018 - 11:49..
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, iki bahçe duvarı arasındaki boşlukta 3 gündür mahsur olan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

3 gündür mahsur yavru kediyi itfaiye kurtardı

"3 GÜNDÜR KEDİ SESİ GELİYORDU"

Cumhuriyet Mahallesi Mezbaha Caddesi'nde meydana gelen olayda mahallede oturan kadınlar, itfaiyeyi arayıp, iki bahçe duvarı arasında bulunan derin boşlukta 3 gündür kedi sesi geldiğini belirterek yardım istedi.

3 gündür mahsur yavru kediyi itfaiye kurtardı

KURTARMA ÇALIŞMASI 1 SAAT SÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yavru kediyi kurtardı. veteriner kontrolünün ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edilen kedinin durumu iyi olduğu belirtildi.

3 gündür mahsur yavru kediyi itfaiye kurtardı

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