Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak Üçüncü Havalimanı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İstanbul'un mega projesi için şu an halihazırda 35 bin kişi çalışıyor ve havalimanı, çalışanlarına adeta bir tesisin sunacağı tüm imkanları sunuyor.

TÜM İMKANLAR SUNULUYOR

35 bin personele; fitness merkezinden müzik atölyesine, bilardo ve langırt salonlarından halı saha ve basketbol sahasına kadar tüm sosyal imkanlar sunuluyor.

3. Havalimanı çalışanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor- FOTO GALERİ



Günde 130 bin kişilik yemeğin pişirildiği, 25 bin kişiye çamaşır temizleme hizmetinin sunulduğu, nöbetçi yemekhanelerin, revirlerin, ambulansların bulunduğu inşaat alanında, market, kafeterya ve banka şubeleri de yer alıyor.

DENETİMLER DE YAPILIYOR

İGA Havalimanları İnşaatı İdari İşler Müdürü Doğan Ayar, konuyla ilgili bir bilgilendirme yaptı. Ayar, "40 kişilik bir menü ekibimiz var. Bu ekipte doktor, veteriner, çevre ve gıda mühendisleri, kimyager, işçi temsilcileri ve diyetisyen var. Onların ortak kararları ile üretime uygun olan yemekler işçiye sunuluyor. 350 kritik noktada da gıda mühendisleri ve hijyen ekipleri ile denetim yapılıyor. Ayrıca bağımsız denetim kurumlarıyla çalışıyoruz." dedi.

İnşaatta çalışan 35 bin kişinin 26 bininin burada konakladığını aktaran Ayar, günde 130 bin kişiye yetecek kadar 5 öğün yemek çıktığını, çalışma sahalarında nöbetçi yemekhanenin bile bulunduğunu, acil ihtiyaçlara göre yemek dağıtımı yapıldığını bildirdi.