3. Havalimanı çevresinde konut ve kira fiyatları artacak

Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz günlerde Üçüncü Havalimanı inşaatını ziyaret etmiş ve açılış tarihini açıklamıştı.

29 EKİM'DE İLK ETAP HİZMETE SUNULACAK

29 Ekim 2018 tarihinde açılacak olan Üçüncü Havalimanı'nın ilk etabı hizmete sunulacak. 100 bin kişinin çalışacağı 3. Havalimanı'nın civarında bu talebi karşılayacak konut bulunmuyor.

FİYATLAR YÜZDE 30 ARTACAK

Arsa ve konut sahipleri, talebin fazla olmasından dolayı yatırımlarını durdurdu. Bölgede hayata geçecek projelerin fiyatlarının da yüzde 30 civarında artması bekleniyor.