taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.500
USD
3,5640
EURO
4,0706
ALTIN
140,01
PETR
48,7800

3. Havalimanı çevresinde konut ve kira fiyatları artacak

İlk etabın 2018'de hizmete girmesiyle birlikte bölgede konut ve arsa fiyatlarının yüzde 30 artış göstereceği öngörülüyor.

14.07.2017 - 15:46
  1. Haberler
  2. Emlak
3. Havalimanı çevresinde konut ve kira fiyatları artacak

Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz günlerde Üçüncü Havalimanı inşaatını ziyaret etmiş ve açılış tarihini açıklamıştı.

3. Havalimanı çevresinde konut ve kira fiyatları artacak

29 EKİM'DE İLK ETAP HİZMETE SUNULACAK

29 Ekim 2018 tarihinde açılacak olan Üçüncü Havalimanı'nın ilk etabı hizmete sunulacak. 100 bin kişinin çalışacağı 3. Havalimanı'nın civarında bu talebi karşılayacak konut bulunmuyor.

3. Havalimanı çevresinde konut ve kira fiyatları artacak

FİYATLAR YÜZDE 30 ARTACAK

Arsa ve konut sahipleri, talebin fazla olmasından dolayı yatırımlarını durdurdu. Bölgede hayata geçecek projelerin fiyatlarının da yüzde 30 civarında artması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Lüks konut projelerinde çatı ve bahçe katı değerlendi
Apartmanlardan farklı olarak lüks konutlarda fiyatlandırma değişti.
Ahşap kasalardan muhteşem dekorasyon
Evinizde bulunan ahşap kasalarını çöpe atmadan önce bu galeriye göz atmalısınız...
Emlak Bankası 2018'de faaliyete geçecek
Türk bankacılık tarihinde önemli bir yere sahip olan Emlak Bankası, inşaat teşebbüslerini destekleyecek.
Eski su deposu muhteşem bir kütüphaneye dönüştü
Barcelona'da yer alan eski su deposu Josep Fontserè kütüphane olarak tasarlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hadise plajdan kovuldu

Hadise plajdan kovuldu

50
Tepkiler üzerine 15 Temmuz Partisi iptal edildi

Tepkiler üzerine 15 Temmuz Partisi iptal edildi

81
20 yıl önce yapıldı: Darbe nasıl önlenir analizi

20 yıl önce yapıldı: Darbe nasıl önlenir analizi

90
Darbe gecesi köprüde yaşananlara ait yeni görüntüler

Darbe gecesi köprüde yaşananlara ait yeni görüntüler

121
Trump için Fransa'da üst düzey güvenlik önlemleri

Trump için Fransa'da üst düzey güvenlik önlemleri

37
İsrail Mescid-i Aksa'da Cuma'yı yasakladı

İsrail Mescid-i Aksa'da Cuma'yı yasakladı

205
Başbakan'dan FETÖ'cülere sert çağrı

Başbakan'dan FETÖ'cülere sert çağrı

261
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM