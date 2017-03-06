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3. Havalimanı konut metrekare fiyatlarını yükseltti

Yapılan bir araştırmaya göre, Üçüncü Havalimanı güzergahındaki konut metrekare fiyatları 3 yılda yüzde 72 arttı.

06.03.2017 - 09:55
  1. Haberler
  2. Emlak
3. Havalimanı konut metrekare fiyatlarını yükseltti

Emlak Endeksi 2017 Ocak ayı verilerine göre, 3. havalimanı güzergahında satılık konutlarda metrekare fiyatlarında son üç senede yüzde 72’lere varan artış görüldüğü kaydedildi.

3. Havalimanı konut metrekare fiyatlarını yükseltti

SON ÜÇ SENEDE YÜZDE 72'LİK ARTIŞ

Emlak Endeksi 2017 Ocak ayı verileri doğrultusunda, tamamlandığında dünyanın en yüksek yolcu kapasiteli havalimanı olması beklenen 3. havalimanı güzergahında satılık konutlarda metrekare fiyatlarında son üç senede yüzde 72’lere varan artış görüldü.

Verilerine göre, satılık konutlarda metrekare fiyatlarında son 3 senede en büyük değişimin görüldüğü ilçe, yüzde 72,2 artışla Arnavutköy oldu ve ortalama metrekare fiyatı 2 bin 612 TL olarak belirlendi.

3. Havalimanı konut metrekare fiyatlarını yükseltti

KİRALIK KONUTLARDA YAŞANAN AZ OLDU

Kiralık konutlarda yaşanan artış ise daha az oldu. İlçede kiralık konutlarda metrekare fiyatları yüzde 6,4 yükselerek 8 TL’ye ulaştı. Çatalca’da ise satılık konutlarda metrekare fiyatlarında son 3 senede yüzde 55,7 artış oldu ve ortalama metrekare fiyatı 2 bin 223 TL olarak belirlendi.

İlçedeki kiralık konutlarda metrekare fiyatları ise yüzde 35,8 arttı ve ortalama 8 TL oldu. 3. havalimanın geçtiği bir diğer ilçe olan Eyüp’te ise satılık konutlarda metrekare fiyatları son 3 senede yüzde 50,2 oranında artarak 5 bin 437 TL’ye ulaştı. Kiralık konutların metrekare fiyatlarındaki artış ise yüzde 11,5 ile ortalama 17 TL oldu.

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