taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.794
USD
3,5810
EURO
4,0045
ALTIN
145,91
PETR
52,2200

Üçüncü havalimanında 1453 kamyon ile fethe özel tören

İstanbul'un fethinin 564'üncü yıl dönümünde, İstanbul 3. Havalimanı'nda "En Uzun Kamyon Geçidi" denemesi yapıldı.

29.05.2017 - 11:38
  1. Haberler
  2. Projeler

Toplamda 1453 kamyonun katıldığı kortej, 1 numaralı rekon denemesini yaptı. Devasa bir alanı kaplayan ve toplamda 3 bine yakın kişinin görev aldığı kamyonların geçidi 1 saat 47 dakika, hazırlıkları ise tam 7 saat sürdü.

Üçüncü havalimanında 1453 kamyon ile fethe özel tören

Etkinlik kapsamında 1453 kamyon hiç duraksamadan 3,2 km yol kat etti. Sabit bir hızda seyreden 1453 kamyon bu şekilde, "En Uzun Kamyon Geçidi" kategorisinde Guinness rekoru denemesi gerçekleştirdi.

Üçüncü havalimanında 1453 kamyon ile fethe özel tören

BAŞVURU YAPILDI

İGA çalışanları, böylece 2004 yılında aynı kategoride Hollanda'daki bir proje, 416 kamyonla kırılan rekoru, 3 katından daha fazla bir sayı ile kırmayı deneyerek Guinness Rekorlar Kitabı'na Türkiye'nin adını yazdırmak için gerekli başvuruyu yapmış oldu.

Üçüncü havalimanında 1453 kamyon ile fethe özel tören

Üçüncü havalimanında 1453 kamyon ile fethe özel tören

İlginizi Çekebilir
Doğu Anadolu ile Akdeniz tünelle birbirine bağlanıyor
Doğu Anadolu'yu Malatya üzerinden Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak D 850 Karayolu üzerindeki Erkenek Tüneli tamamlandı.
Küba'da ilk beş yıldızlı otel açıldı
Sosyalist Küba'nın başkenti Havana'da ilk defa açılan beş yıldızlı otel, ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.
Mısır Çarşısı'nın restorasyonunda sona gelindi
Restorasyonu 3 yıl süren Mısır Çarşısı'nda çalışmaların bitmesine sayılı günler kaldı.
Kanal İstanbul'a 'Marmaray' modeli
Kanal İstanbul, suların kanalın altından sarnıç yöntemiyle bağlanacağı bir sistemle yapılması planlanıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in vekillikleri düşürülüyor

HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in vekillikleri düşürülüyor

146
The Times: Türkler gündemden kaçmak için mi havadan bahsediyor

The Times: Türkler gündemden kaçmak için mi havadan bahsediyor

87
CHP'li vekil Biçer: Askere çiğ et yedirmişler

CHP'li vekil Biçer: Askere çiğ et yedirmişler

114
300 milyon yıl önce Türkiye'nin Dünya'daki yeri

300 milyon yıl önce Türkiye'nin Dünya'daki yeri

91
Fenerbahçe'nin 5 yıldız isyanı

Fenerbahçe'nin 5 yıldız isyanı

128
Bitlis'te PKK'lı Nuran Ekinci öldürüldü

Bitlis'te PKK'lı Nuran Ekinci öldürüldü

119
Sınırda yakalanan teröristin son hali

Sınırda yakalanan teröristin son hali

207
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM