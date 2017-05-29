Üçüncü havalimanında 1453 kamyon ile fethe özel tören

Toplamda 1453 kamyonun katıldığı kortej, 1 numaralı rekon denemesini yaptı. Devasa bir alanı kaplayan ve toplamda 3 bine yakın kişinin görev aldığı kamyonların geçidi 1 saat 47 dakika, hazırlıkları ise tam 7 saat sürdü.

Etkinlik kapsamında 1453 kamyon hiç duraksamadan 3,2 km yol kat etti. Sabit bir hızda seyreden 1453 kamyon bu şekilde, "En Uzun Kamyon Geçidi" kategorisinde Guinness rekoru denemesi gerçekleştirdi.

BAŞVURU YAPILDI

İGA çalışanları, böylece 2004 yılında aynı kategoride Hollanda'daki bir proje, 416 kamyonla kırılan rekoru, 3 katından daha fazla bir sayı ile kırmayı deneyerek Guinness Rekorlar Kitabı'na Türkiye'nin adını yazdırmak için gerekli başvuruyu yapmış oldu.