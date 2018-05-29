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3. Havalimanı'nda ilk kontrol uçuşu başarıyla tamamlandı

İstanbul'un 3. Havalimanı'nda kalibrasyon uçuşu gerçekleştirildi. Seyrüsefer cihazlarının test edildiği uçuş sonucunda sistemler testten başarıyla geçti.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 08:55..
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3. Havalimanı'nda ilk kontrol uçuşu başarıyla tamamlandı

29 Ekim'de ilk etabı açılacak olan ve şu an yüzde 90.5'i tamamlanan 3. Havalimanı'ndaki uçakların seyrini takip eden seyrüsefer cihazlarının testleri için pistin üzerinde DHMİ'nin Cessna Citation XLS tipi uçuş kontrol uçağı, ilk kontrol uçuşunu (kalibrasyon uçuşu) gerçekleştirdi.

KONTROL BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Uçak, biten 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre enindeki pistin üzerinden pas geçti. Piste teker koymayan Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait uçak, seyrüsefer cihazlarının doğru çalışıp çalışmadığı kontrolünü başarıyla tamamladı.

Yapılan kontrollerde sistemlerin düzgün çalıştığı, pistin iniş ve kalkışlara uygun olduğu görüldü.

3. Havalimanı'nda ilk kontrol uçuşu başarıyla tamamlandı ViDEO

3. Havalimanı'nda ilk kontrol uçuşu başarıyla tamamlandı

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