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3. Havalimanı'nda taksici sorunu

29 Ekim'de ilk etabı açılacak İstanbul 3. Havalimanı'nda çalışacak taksiler şimdiden belli oldu. Ayrıca 3. Havalimanı'ndan sadece burada çalışan taksiler yolcu alabilecek.

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 15:38..
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3. Havalimanı'nda taksici sorunu

İstanbul'da son aylarda giderek artan taksici sorununda İstanbul 3. Havalimanı'nın açılmasıyla birlikye yeni bir  perde açılacak.

Buradan seyahet edecek yolcular Havalimanı taksisi dışında başka taksiye binemeyecek.

3. HAVALİMANI'NDA ÇALIŞACAK TAKSİCİ KOOPERATİFİ BELLİ OLDU

İstanbul Yeni Havalimanı'nın işletmecisi İGA, geçtiğimiz günlerde İstanbul 34 No'lu Taksiciler Kooperatifi ile havalimanının yolcu taşımacılığı hizmeti için anlaştı. İlk etapta 660 olan taksi sayısı, havalimanının kapasitesi geliştikçe artabilecek.

GEÇMİŞTE YAŞANAN OLAYLAR HAFIZALARDA

Bu anlaşmanın ardından taksi müşterilerini düşündüren nokta ise mevcut durumda bile taksilerin yol uzatarak fazla ücret alması.

Öyle ki daha geçtiğimiz günlerde bir taksici Karaköy'den aldığı Arap müşterileri Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürmek için önce Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu Yakası'na geçmiş, ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden tekrar Avrupa Yakası'na geçmiş ve bir daha Anadolu Yakası'na geçerek Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşmıştı.

Durumun yargıya intikal etmesiyle dolandırıcı taksici hakkında da savcı 10 yıl hapis cezası talep etmişti.

3. Havalimanı'nda taksici sorunu

MÜŞTERİLERİN FAHİŞ ÜCRET ENDİŞESİ

Taksicilerle ilgili; müşteri seçme, fahiş ücret olayları akıllardayken İstanbul 3. Havalimanı'nda çalışacak taksiler haricinde diğer taksilerin yolcu alamayacak olması ve tekel gibi çalışmaları müşterileri endişendiriyor.

Habertürk gazetesinden Esra Boğazlıyan'ın haberine göre; İstanbul 3. Havalimanı şu anki taksi tarifesiyle Taksim'den 102-129 lira arasında, Sarıyer'den 97-112 lira arasında, Bakırköy'den 117-122 lira arasında, Büyükçekmece'den ise 147-159 lira arasında tutuyor.

Ancak 3. Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte taksicilerin göstericekleri davranışlar ve normalin kat ve kat fazlası tutması beklenen taksi ücretleri müşterilerin endişelerini giderebilmiş değil.


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