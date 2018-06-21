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3. Havalimanı'nda tarihi gün

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Havalimanı'na indikten sonra kameralar karşısına geçti, açıklamalarda bulundu: Havalimanımız bizim markamız olacak

Haber Merkezi | 21.06.2018 - 20:59..
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3. Havalimanı'nda tarihi gün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın içinde olan uçak, akşam saatlerinde 3. Havalimanı'na tarihi inişi gerçekleştirdi.

"ANLAMLI BİR GÜN"

İniş sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

Bugün bizler için çok anlamlı bir gün. Gerçi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bu muhteşem havalimanımızın açılışını yapacağız. Bugün bir ortak yayın sebebiyle ve havalimanımızın son durumunu kontrol etmek için geldik, Gaziantep'ten buraya iniş yaptık. Muhteşem pistimizi, terminal binamızı görme imkanı bulduk.

3. Havalimanı'nda tarihi gün

3. Havalimanı'nda tarihi gün VİDEO

"DÜNYANIN İLK 3 HAVALİMANINDAN BİR TANESİ OLACAĞIZ"

Artık çoğu gitti azı kaldı. Mimarından mühendisine işçisine herkese teşekkür ediyorum. Şirketlerimiz çok büyük emekler verdiler. Bu süreci takip eden, kovalayan değerli arkadaşlarımızın emekleri var onları da tebrik ediyorum. 29 Ekim'de bittiğinde yılda 90 milyon kapasiteye sahip olacak. Dünyanın ilk 3 havalimanından bir tanesi olacak.

3. Havalimanı'nda tarihi gün


"2023'TE 150 MİLYON KAPASİTEYE ULAŞACAĞIZ"

Hedef 2023'te 150 milyon kapasiteye ulaşmak ve bununla 1 numara olacak. Havalimanımız bizim prestijimiz haricinde markamız olacak. 5 firmamız büyük bir imtihan verdi. Kolay bir süreç olmadı. Ne tür zorluklardan geçildiğini gayet iyi biliyorum.

3. Havalimanı'nda tarihi gün


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