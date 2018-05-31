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'3. Havalimanı'nın adı Atatürk olsun'muş

Memleket için yapılan tüm mega projelere hayır diyenler, 3. Havalimanı'nın adını koymaya kalktı.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 13:53..
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'3. Havalimanı'nın adı Atatürk olsun'muş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılıkla takip ettiği; 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan mega projeler, tek tek hizmete sunuluyor.

3. Köprü'nün hizmete açılmasından sonra İstanbul'un yeni havalimanı için de geri sayım başladı.

"TAKOZ OLDUKLARI GÜNLERİ..."

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan 3. Havalimanı, diğer mega projeler gibi yapım sürecinde birçok engellemeyle karşı karşıya kaldı.

Memleketin faydasına yapılan mega projeler hakkında birçok karalama haberi yapan FOX TV, 3. Havaalanı için isim kampanyası başlattı.

FOX BAŞLATTI, CUMHURİYET KÖPÜRTTÜ

Havaalanının adının Atatürk olmasını isteyen FOX TV'ye Cumhuriyet Gazetesi'nden de destek geldi.

FOX TV, önceki gün şehir hastanelerinin çok büyük olduğunu bunun da vatandaşlar için problem olduğu yönünde bir habere imza atmıştı.

Twitter'da açılan #AdıAtatürkOlsun hashtag'ine destek veren Cumhuriyet Gazetesi de tüm projelerin karşısında duruyordu. Öyle ki; projeler hakkında durdurma kararı çıkınca Cumhuriyet mutluluk tweet'leri atıyordu.

'3. Havalimanı'nın adı Atatürk olsun'muş

'3. Havalimanı'nın adı Atatürk olsun'muş

3. Köprü'ye durdurma Cumhuriyet'i mutlu etti haberi

'3. Havalimanı'nın adı Atatürk olsun'muş

Cumhuriyet'in yerli otomobil rahatsızlığı haberi

'3. Havalimanı'nın adı Atatürk olsun'muş

Cumhuriyet'in Kanal İstanbul haberi

'3. Havalimanı'nın adı Atatürk olsun'muş

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