3. havalimanının ilk yolcuları Cumhurbaşkanı ve Başbakan

Havalimanı müteahhitlerinden, İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası’nın (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, şubat ayı sonunda Erdoğan ve Yıldırım’ın THY uçağıyla alana deneme amaçlı iniş yapmasının planlandığını söyledi.

Bir grup gazeteci ile bir araya gelen Koloğlu, 3’üncü havalimanında devam eden çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

İLK UÇUŞ ŞUBAT AYINDA

“İki bağımsız pist ve 1 milyon 200 bin metrekare kapalı alanlı terminal binası, 30 bin araçlı kapalı otopark 29 Ekim 2018’de bitecek ve açılmış olacak. Bu pistlerde aynı anda inişkalkış olacak. Şu anda Türkiye’de aynı anda iniş-kalkış yapılabilen bir pist yok. Pistin biri bitmiş durumda, bazı testler yapılıyor. Altı pistin tamamı bittiğinde toplam 3 kule olacak. Şubat ayının sonunda THY’nin uçağı inecek deneme amaçlı. Cumhurbaşkanı ve Başbakan da o uçakla gelecekler ve havaalanını gezecekler.”