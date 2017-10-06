3. Havalimanı'nın inşaatında sona doğru

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'de devam eden projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul 3. havalimanı inşaatında bugün itibarıyla yüzde 68'lik gerçekleşme sağlandığını belirten Arslan, "Havalimanına, Şubat 2018'e kalmadan ilk uçağı indireceğiz. Havalimanının ilk etabının resmi açılışı, 29 Ekim 2018'de olacak." dedi.

Bakan Arslan: Şubat 2018'e kalmadan ilk uçağı inidreceğiz VİDEO

KANAL İSTANBUL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kanal İstanbul projesinde gelinen aşamaya ilişkin bilgi veren Arslan, son olarak 5 güzergah alternatifinde detaylı çalışma ve sondajlar yapıldığını söyledi. Etüd proje çalışmalarının temmuzda başladığını ve şu ana kadar toplamda 4 bin metreyi bulan 162 sondaj yapıldığını ifade eden Arslan, ilave olarak da 150-160 arasında, toplamda 8-10 metreyi bulan sondaj yapılmış olacağını aktardı.

Arslan, "Etüt çalışmaları sonunda, tatlı su kaynaklarını, tarım arazilerini dikkate alarak, çevreye en az olumsuz etkisi olacak, hatta olumlu etkisi olacak alternatifleri de çalışarak güzerhangın netleşmesini sağlamış olacağız." diye konuştu.

( İstanbul Yeni Havalimanı inşaatı, Rasat uydu görüntüsü, 24 Eylül 2017)

İstanbul 3. havalimanında da olağanüstü bir çalışmanın 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğüne işaret eden Arslan, 3 bine yakın ağır iş makinasının alanda çalıştığını söyledi. Arslan, bugün itibarıyla havalimanı inşaatında yüzde 68'lik gerçekleşmeye ulaştıklarını bildirdi.

"İLK UÇAK ŞUBAT 2018'E KALMADAN İNECEK"

Bakan Arslan, "Bu, çok önemli bir oran. Proje, birçok alanda dünya çapında ödüller almaya başladı. Derdimiz ödül almak değil, dünya sivil havacılığının ağırlık merkezi doğuya kayıyorken, bundan yararlanmak. Amacımız, 29 Ekim 2018'de, Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde, birinci faz olan 90 milyona hizmet edecek kısmını açmak ve uçuşları artık oradan yapmak. Diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak. Böylece 200 milyon yolcuya hizmet edebilir hale gelecek. Daha önce yine Anadolu Ajansı Editör Masası'nda paylaşmıştık ilk uçağı Şubat 2018'de indireceğiz diye. Şubat 2018'e kalmadan ilk uçağı indireceğiz ama resmi açılışı, hizmet verme açılışı 29 Ekim 2018'de olacak." diye konuştu.

Arslan, Atatürk Havalimanı'nın geleceğine yönelik soru üzerine de 3. havalimanı açıldığında, Atatürk Havalimanı'nın sadece sınırlı şekilde küçük uçaklara hizmet vereceğini ifade etti. Atatürk Havalimanı'ndaki terminallerin İstanbul'un hizmetine sunulacağına işaret eden Arslan, "Bunlardan biri de fuarcılık olabilir dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yönde ifadeleri vardı. Sayın Başbakanımızla da istişare ettiğimizde, böyle geniş bir alanın İstanbul'a nefes aldıracak şekilde dizayn edilmesi yönünde irade var. İnşallah bu irade çerçevesinde ağırlıklı olarak kente nefes aldıracak alan olacak." dedi.