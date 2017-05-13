3. Havalimanı'nın yüzde 52'si tamamlandı

İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, yapımı devam eden 3. Havalimanının yüzde 52'sinin tamamlandığını belirtti.

Çalışmaların hızla devam ettiğini anlatan Akçayoğlu, "Projemizin yüzde 52’sini tamamladığımız bugünlerde, 2 bin 800 beyaz, 23 bin 200’ü mavi yaka olmak üzere toplam 26 bin kişi canla başla havalimanımızı Türkiye ile buluşturmak için çalışıyor." diye konuştu.

19 FARKLI ALANDA EĞİTİMLER VERİLİYOR

Akçayoğlu, "İş sağlığı ve güvenliğini işimizin olmazsa olmazı olarak görüyoruz. Önceliğimiz güvenlik bilinci ile sıfır kazadır. Bu noktada işçi arkadaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi, kazaların minimuma indirilmesi için ulusal ve uluslararası benimsenmiş pek çok metoda başvuruyoruz. Mevzuat gereği projede toplam 96 uzman olması gerekiyorken bu rakam bizde yaklaşık 5 katı daha fazla. Tüm bu çalışmaları 442 kişilik iş sağlığı ve güvenliği ekibimizle gerçekleştiriyoruz. İstanbul yeni havalimanı projesi kapsamında, İGA ve alt yükleniciler dahil bu aya kadar 81 bin 069 kişiye işe giriş eğitimi verildi. Güvenli sürüşten iskele kurulumuna, yüksekte çalışma ve kurtarma, ilk yardım ve yaşam hattı kurulumu gibi 19 farklı alanda eğitimler veriyoruz."





225 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Önümüzdeki yaz aylarında çalışan sayısının 30 bine çıkacağı bilgisini veren Akçayoğlu, "Havalimanımız tamamlandığında yan sektörlerle birlikte 225 bin kişiye istihdam yaratmış olacak. Bu kadar yüklü bir çalışan sayısına ve istihdam potansiyeline sahip başka bir proje şu an ülkemizde mevcut değil. Bu özelliği ile de İstanbul yeni havalimanı, istihdamın lokomotifi olacak."