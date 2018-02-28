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3 İlde metrekare fiyatları belirlendi

İstanbul, Ankara ve İzmir'de metrekare başına konut değerleri hesaplandı.

AA | 28.02.2018 - 15:27..
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  2. Emlak

sf

3 büyük kentin metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatları incelendiğinde İstanbul'da 3 bin 831,99 TL, Ankara'da bin 702,71 TL ve İzmir'de 2 bin 627,14 TL olduğu görüldü.

EN YÜKSEK YILLIK DEĞİŞİM AYDIN MUĞLA VE DENİZLİ'DE

Aralık ayına ilişkin 26 düzey bazındaki hedonik konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, HKFE'deki en yüksek yıllık değişim yüzde 19,27 ile TR32 (Aydın, Muğla, Denizli) düzeyinde kaydedilirken, en düşük yıllık değişim de yüzde 1,13 ile TRC3 (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak) düzeyinde gerçekleşti.

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