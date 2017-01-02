taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
78.139
USD
3,5360
EURO
3,7207
ALTIN
130,88
PETR
56,7300

3 ilde okullara kar tatili

Yoğun kar yağışı nedeniyle Aksaray, Niğde ve Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde eğitime 1 günlük ara verildi.

Ajanslar | 02.01.2017 - 01:34
  1. Haberler
  2. İç Haber

3 ilde okullara kar tatili

İşte kar tatili edilen iller:

AKSARAY

Aksaray'da kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle kent genelinde eğitime 2 Aralık Pazartesi günü ara verildiğini belirtti.

NİĞDE

Niğde'de soğuk hava ve aşırı buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.  Niğde Valiliği aşırı buzlanma ve soğuk sebebiyle okulların 2 Ocak Pazartesi günü İl genelinde okulların tatil olduğunu duyurdu.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde buzlanma nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yüksek kesimlerde mahalle yollarındaki buzlanmadan dolayı ilçede 2 Ocak Pazartesi okulların, yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere tatil edildiği kaydedildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakem Süleyman Belli'den skandal Reina saldırısı paylaşımı

Hakem Süleyman Belli'den skandal Reina saldırısı paylaşımı

11
Türkmenistan İran'a doğalgazı kesti

Türkmenistan İran'a doğalgazı kesti

5
Başbakan Yıldırım'dan sosyal medya uyarısı

Başbakan Yıldırım'dan sosyal medya uyarısı

75
Alkollü sürücü önce araçlara ardından direğe çarptı

Alkollü sürücü önce araçlara ardından direğe çarptı

2
3 ilde okullara kar tatili

3 ilde okullara kar tatili

0
Lübnanlı heyet İstanbul'a geldi

Lübnanlı heyet İstanbul'a geldi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM