taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,5987
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

3 ilde rüşvet operasyonu: 27 gözaltı

Diyarbakır merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu düzenlendi. Aralarında 12'si polis memuru 27 kişi gözaltına alındı.

27.03.2017 - 15:32
  1. Haberler
  2. İç Haber

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kent genelinde aralarında polis, ve adliye çalışanının da bulunduğu zanlıların, "aranma durumu", "adli işlemleri" ve "kolluk birimlerinde meydana gelen olayları çözecekleri" iddiasıyla rüşvet, irtikap, şantaj ve tehdit suçlarını işledikleri gerekçesiyle 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin koordinasyonunda Diyarbakır, Rize ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 şüpheliden 12'si polis memuru, biri adliye çalışanı 27 şüpheli yakalandı.

2 RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, saat görünümlü gizli kamera, gizli kamera olduğu değerlendirilen küçük kamera, çok sayıda kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örnekleri, adli sicil kaydı evrakları, farklı kişilere ait fotoğraflar ile birçok dijital materyal bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz

Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz

366
Akbank'ta büyük kriz

Akbank'ta büyük kriz

130
Ali Ağaoğlu BBC'nin Türkiye belgeselinde

Ali Ağaoğlu BBC'nin Türkiye belgeselinde

215
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya gözaltına alındı

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya gözaltına alındı

195
Temel Karamollaoğlu'na 'evet' çıkarsa sorusu

Temel Karamollaoğlu'na 'evet' çıkarsa sorusu

357
Öldürülen 14 terörist helikopterle taşındı

Öldürülen 14 terörist helikopterle taşındı

254
Gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı

Gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM