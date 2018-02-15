taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.151
USD
3,7758
EURO
4,7206
ALTIN
164,57
PETR
64,5200

3 ilde silah kaçakçılarına baskın: 61 gözaltı

Bursa merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 61 kişi gözaltına alındı.

İHA | 15.02.2018 - 11:05..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine İnegöl KOM Amirliği ile operasyon startını verdi.

74 ADRESE BASKIN, 61 GÖZALTI

Sakarya, Ankara ve Bilecik’te 350 polisle başlatılan geniş çaplı operasyonda 74 adrese yapılan baskında 61 kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 38 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet tezkeresiz av tüfeği, 48 adet belgesiz kurusıkı tabanca, 7 bin adet farklı çap ve ebatlarda fişek, 1 adet operasyonel çelik yelek, kurusıkıların namlusunu açmak için torna makinası ve silah ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 30 bin lira ele geçirildi. Silahların Güneydoğu illerinden getirildiği tespit edildi.

3 ilde silah kaçakçılarına baskın: 61 gözaltı

Öte yandan, KOM ekiplerinin Özel Harekat polisleri ile birlikte yaptığı operasyon kameraya yansıdı. Kapının açılmaması üzerine Özel Harekat polisleri, koçbaşı ile evlerin içerisine girdi. Evlerdeki şüphelileri gözaltına alan ekipler, evlerin içerisini didik didik aradı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10’u adliyeye sevk edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Aranan 3 bin kişi cezaevi ziyaretinde yakalandı
Geçen 2 yılda Silivri, Metris, Bakırköy, Maltepe, Kartal, Ümraniye ve Paşakapısı cezaevlerinde ziyarete giden ve araması olan 3 bin kişi yakalandı.
Park halindeki otomobil bomba gibi patladı: 1 yaralı
Ankara’da arka koltuğunda tüp bulunan otomobilin sürücüsü araca sigarayla girince araç bomba gibi patladı. Olayda sürücü ağır yaralandı.
Otomobil belediye otobüsüne arkadan çarptı: 2 yaralı
Bostancı’da kontrolden çıkan bir otomobil durağa yanaşan belediye otobüsüne arkadan çarptı, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Aracın aküsünden uyuşturucu çıktı
Mersin'de polis uygulama noktasında durdurularak arama yapılan bir otomobilin aküsünde 2 kilo 840 gram eroin ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saatte 200 bin alt-üst soy raporu alındı

Saatte 200 bin alt-üst soy raporu alındı

155
Duhok'ta Afrin eylemleri yasaklandı

Duhok'ta Afrin eylemleri yasaklandı

37
Nedim Şener'e göre İlker Başbuğ CHP'nin adayı olabilir

Nedim Şener'e göre İlker Başbuğ CHP'nin adayı olabilir

62
Mehmetçik'e moral vermek için sınıra Türk bayrağı

Mehmetçik'e moral vermek için sınıra Türk bayrağı

82
İsrail soykırım yalanı tasarısını reddetti

İsrail soykırım yalanı tasarısını reddetti

90
Özlem Çarıkçıoğlu 64. sırada başladı

Özlem Çarıkçıoğlu 64. sırada başladı

26
CHP kaynıyor: Kılıçdaroğlu milletvekillerini azarladı

CHP kaynıyor: Kılıçdaroğlu milletvekillerini azarladı

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM