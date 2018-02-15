3 ilde silah kaçakçılarına baskın: 61 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine İnegöl KOM Amirliği ile operasyon startını verdi.

74 ADRESE BASKIN, 61 GÖZALTI

Sakarya, Ankara ve Bilecik’te 350 polisle başlatılan geniş çaplı operasyonda 74 adrese yapılan baskında 61 kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 38 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet tezkeresiz av tüfeği, 48 adet belgesiz kurusıkı tabanca, 7 bin adet farklı çap ve ebatlarda fişek, 1 adet operasyonel çelik yelek, kurusıkıların namlusunu açmak için torna makinası ve silah ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 30 bin lira ele geçirildi. Silahların Güneydoğu illerinden getirildiği tespit edildi.

Öte yandan, KOM ekiplerinin Özel Harekat polisleri ile birlikte yaptığı operasyon kameraya yansıdı. Kapının açılmaması üzerine Özel Harekat polisleri, koçbaşı ile evlerin içerisine girdi. Evlerdeki şüphelileri gözaltına alan ekipler, evlerin içerisini didik didik aradı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10’u adliyeye sevk edildi.