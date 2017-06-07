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3 kadın heykeline yine saldırdılar

Ordu'da 2 kez tahrip edilen 3 kadın heykelinin bu kez de ayakları kırıldı.

07.06.2017 - 08:17
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde şehrin yöresel türküsü ‘Tabya başında 3 kız yan yana’dan esinlenerek yapılan ve açık havada sergilenen  3 kadın heykeli yine saldrıya uğradı.

ONARILACAK

Şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgisini çeken heykeller daha önce başı gövdesinden ayrılarak tahrip edildi. Heykeller, Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılıp tekrar aynı yere yerleştirildi.

Bu kez de ayakları kırılarak zarar verilen heykeller belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılarak onarılmaya götürüldü.

KAMERAYI DA TAHRİP ETTİLER

Heykellerin zarar görmesini önlemek amacıyla yerleştirilen güvenlik kamerasının da tahrip edildiği ve çalışmadığı belirtildi.

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