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3 kardeşin cenazeleri toprağa verildi

İstanbul'da bir binanın çatı katında dün çıkan yangında yaşamını yitiren 3 kardeşin cenazeleri, Mardin'de toprağa verildi.

20.03.2017 - 04:44
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3 kardeşin cenazeleri toprağa verildi

Beyoğlu Tarlabaşı'nda dün bir binanın çatı katında çıkan yangında yaşamını yitiren 2 yaşındaki Vedat, 3 yaşındaki Abdurrahman ve 5 yaşındaki İsa Şahin'in cenazeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile memleketleri Mardin'in Dargeçit İlçesi'ne bağlı Kılavuz Köyü'ne getirildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Burada düzenlenen cenaze törenine yaklaşık 2 bin kişi katılırken, minik kardeşlerin tabutları mezarlıkta yan yana konularak cenaze namazı kılındı. 
Namazdan sonra 3 kardeşin cenazeleri yine yan yana toprağa verildi.

3 kardeşin cenazeleri toprağa verildi

ANNE VE BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kardeşlerin anne ve babası sinir krizi geçirirken, yakınları da gözyaşına boğuldu.
Baba Ramazan Şahin, çocuklarını toprağa verdikten sonra mezarlık çıkışında törene katılanların taziyelerini kabul etti.

3 kardeşin cenazeleri toprağa verildi

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