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3 katlı büyük İstanbul tünelinin güzergahı belirlendi

Trafik sorununu büyük ölçüde çözecek projenin Avrupa Yakası ayağı İncirli'den başlayacak ve Çamlık'a kadar uzanacak.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 16:41..
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3 katlı büyük İstanbul tünelinin güzergahı belirlendi

Başkan Erdoğan 3 katlı büyük İstanbul tünelini de ‘100 Günlük Eylem Planı’ içerisine yerleştirmeyi ihmal etmedi.

PROJE İHALEYE ÇIKACAK

Araç sayısının arttığı İstanbul'da trafik sorunu da günbegün büyüyor. Trafik sorununa çözüm bulmak için ise yeni projler geliştiriliyor. 3 katlı büyük İstanbul tüneli ise bunun ilk örneklerinden biri olacak. Proje; yakında ihaleye çıkacak.

3 katlı büyük İstanbul tünelinin güzergahı belirlendi

YAP- İŞLET- DEVRET MODELİ UYGULANACAK

Yap- işlet- devret modeliyle hayata geçirilecek projeden hem raylı sistem geçecek, hem de araçlar yararlanabilecek. Tünelin orta katını metro, alt ve üst katlarını ise araçlar kullanacak.

TEK TÜNELLE GEÇİŞ SAĞLANACAK

Üç katlı İstanbul tüneli; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro tüneli ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün aksının ihtiyaç duyduğu karayolu tüneli ile birleşecek. Böylece Boğaz altından tek tünelle geçiş sağlanmış olacak.

3 katlı büyük İstanbul tünelinin güzergahı belirlendi

TEM'E BAĞLANACAK

Proje, 9 metro hattıyla entegre edilecek. Tünelin raylı sisteminin Avrupa Yakası ayağı İncirli'den başlacak o hat önce Mecidiyeköy'e gidecek. Ardından da Rumeli Hisarı'na ulaşacak. Ordan tünele girilecek ve Anadolu Yakası'nda Söğütlüçeşme'ye ulaşılacak.

Tünelin araçları taşıyacak olan kısmı Hasdal'dan başlayacak. Rumeli Hisarı'ndan tünele girip karşıya geçecek ve Anadolu Yakası'nda Çamlık'ta TEM'e bağlanacak.

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