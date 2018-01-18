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3 katrilyon Güneş kütlesinde galaksi kümesi görüntülendi

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, 3 katrilyon Güneş'in kütlesine sahip galaksi kümesini kayda aldı.

AA | 18.01.2018 - 08:25..
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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, Hubble Uzay Teleskobunun, Dünya'dan yaklaşık 9,7 milyar ışık yılı uzakta, 3 katrilyon Güneş'in kütlesine sahip galaksi kümesini görüntülediği bildirildi.

3 katrilyon Güneş kütlesinde galaksi kümesi görüntülendi

EN PARLAK, EN BÜYÜK VE EN SICAK GALAKSİ KÜMESİ

Açıklamada, "ACT-CLJ0102-4915" isimli kümenin evrende şimdiye kadar keşfedilen en parlak, en büyük ve en sıcak galaksi kümesi olduğu kaydedildi.

NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

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