3. kattan atladı, otomobilin üzerine düştü

Saat 13.30 sıralarında Manavgat Yukarı Pazarcı Mahallesi 4017 Sokak'ta bir apartmanın 3'üncü katında erkek arkadaşıyla birlikte kalan K.Ç., bilinmeyen nedenle oturduğu dairenin balkonuna çıktı.
ATLADI, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Balkon demirlerinden sarkan K.Ç. bir süre sonra kendini boşluğa bıraktı. Park halindeki otomobilin üzerine düşen K.Ç., yaralandı. K.Ç.'ye ilk müdahaleyi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptı.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Ambulansla kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan K.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.