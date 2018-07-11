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3. kattan atladı, otomobilin üzerine düştü

Antalya Manavgat'ta 3 kattaki daireden atlayan 16 yaşındaki K.Ç aşağıdaki otomobilin üzerine düşerek yaralandı.

DHA | 11.07.2018 - 16:08..
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Saat 13.30 sıralarında Manavgat Yukarı Pazarcı Mahallesi 4017 Sokak'ta bir apartmanın 3'üncü katında erkek arkadaşıyla birlikte kalan K.Ç., bilinmeyen nedenle oturduğu dairenin balkonuna çıktı.

ATLADI, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Balkon demirlerinden sarkan K.Ç. bir süre sonra kendini boşluğa bıraktı. Park halindeki otomobilin üzerine düşen K.Ç., yaralandı. K.Ç.'ye ilk müdahaleyi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptı.

3. kattan atladı, otomobilin üzerine düştü

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Ambulansla kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan K.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

3. kattan atladı, otomobilin üzerine düştü



3. kattan atladı, otomobilin üzerine düştü

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