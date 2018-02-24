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3. kattan düşen komşusunun hayatını kurtardı

Amasya’da bir apartmanın 3. katından düşen adamı, yere çakılmak üzereyken Iraklı komşusu, baş kısmından yakalayarak ölümden kurtardı.

İHA | 24.02.2018 - 10:18..
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Merkez Beyazıtpaşa Mahallesi’nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Nihat Uyar, balkondayken başının dönmesi üzerine dengesini kaybedip bir anda kendisini balkon korkuluklarına tutunur halde buldu.

Yardım isteyen kocasını yukarı çekmek için çabalayan karısının ellerinden kayıp zemine doğru hızla düşen 47 yaşındaki Uyar’ı ölümden, o sırada sokağın karşısından koşup yetişen ve başından tutmayı başaran komşusu, Iraklı Abbas Husseın kurtardı.

3. kattan düşen komşusunun hayatını kurtardı

"BENİ KURTARMASI İNANILMAZ BİR DURUMDU"

İki ayağında da kırıklar oluşan Uyar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alındığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaretine gelen komşusu Husseın’e teşekkür eden Uyar, “Allah razı olsun. Oraya gelip beni kurtarması inanılmaz bir durumdu.” dedi.

5 yıl önce geldiği Türkiye’de Amasya’ya yerleşen evli ve 3 çocuk babası kahraman komşu Husseın de, ailesine desteğini esirgemeyen mahalle sakinlerinden birinin hayatını kurtarmış olmaktan mutlu olduğunu anlattı.

3. kattan düşen komşusunun hayatını kurtardı

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