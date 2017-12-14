3 kez aynı minibüsü soyan hırsız kameraya yakalandı

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Sinem Sokak’taki evinin önünde park halinde bulunan minibüse 1 yılda 3 kez giren hırsız minibüsün sahibi Mehmet Can Aslan’ı canından bezdirdi.

En son Salı günü gece 03.30 sıralarında Aslan’ın evinin önünde park halinde bulunan minibüse giren hırsız, önce kimsenin kendisini görmediğinden emin olmak için etrafı kolaçan etti. Daha sonra da torpido gözünü ve şoför mahallini tek tek kontrol etmeye başladı. Kontrol ettiği bölmelerdeki cüzdanı ve paraları alan hırsız kayıplara karıştı.

HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan o anlar da araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir adamın minibüse girdiği ve etrafa bakmaya başladığı görülüyor. Daha sonra minibüsün bölmelerini kontrol etmeye başlayıp, bölmelerde bulunan cüzdanın içinden paraları aldığı görülüyor.



