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3 kişi ve 1 köpeğin motosikletle tehlikeli yolculuğu

İstanbul'da bir motosikletteki kasksız sürücünün arkasındaki 2 çocuk ve dizlerinin arasında bulunan köpekle yaptığı tehlikeli yolculuk görenleri hayrete düşürdü.

İHA | 15.04.2018 - 10:08..
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Hem çocukların hem de köpeğin canını tehlikeye atan sürücünün uzun süre yolda ilerlediği o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde sürücü ve 2 çocuğun motosiklete zor sığdığı görülürken arkada kalan çocuğun üzerine bir de çanta koyulmuş olması bu kadarına da pes dedirtti.

3 kişi ve 1 köpeğin motosikletle tehlikeli yolculuğu

Motosiklette 3 insan ve 1 köpeğin tehlikeli yolcuğu VİDEO

"İN DESEM İNMEZ ANCAK STOP EDERSEM İNER"

Öte yandan, motosiklete binmeye çalıştığı görülen köpeğin sürücü, motosikletin motorunu durdurduunda inip çalıştırdığında ise binmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Motosikletin sürücü, “Yeğenim, oğlum ve köpeğimle bindik. Köpek, motosikletten düşmez ki tutuyorum. Şile, Ağva, Kandıra'ya yazın böyle denize gideriz. Adı Lady, stop etmeyince inmez, soldan binmez, sağdan biner. İn desem inmez ancak stop edersem iner.” diye konuştu.

3 kişi ve 1 köpeğin motosikletle tehlikeli yolculuğu

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