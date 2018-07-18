taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.630
USD
4,8135
EURO
5,6041
ALTIN
189,63
PETR
71,7900

3 kişi yanan araçta can verdi

Samsun’da yoldan çıkarak bariyere çarpan LPG’li otomobilin yanması sonucu 1’i uzman çavuş 3 kişi yanarak hayatlarını kaybetti.

İHA | 18.07.2018 - 08:41..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

sd

Kaza, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Durağan yolu 3. kilometresinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 GH 916 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarpıp uçurumun kenarında askıda kaldı.

ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

LPG’li araçta yangın çıktı ve araç alev topuna döndü. Olay yerine itfaiye, jandarma ve ambulans sevk edildi. Ancak, alevler içinde kalarak tamamen yanan aracın içinde bulunan uzman çavuş Ünal Dursun (24), kardeşi Mustafa Dursun (21) ve amca çocukları Mustafa Dursun (21) yanarak hayatlarını kaybettiler.

Ölen 3 kişinin yanmış cenazeleri otopsi için Samsun Adli Tıp Şubesine gönderildi.

3 kişi yanan araçta can verdi

Kazada yanarak hayatını kaybeden uzman çavuş Ünal Dursun’un Trabzon Düzköy’de görev yaptığı ve izne geldiği, kardeşi Mustafa Dursun’un üniversiteden yeni mezun olduğu ve amca çocukları Mustafa Dursun’un da inşaat işçisi oldukları birlikte misafirlikten döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

19
Manken Annabelle Neilson öldü

Manken Annabelle Neilson öldü

25
Trump konuşurken Beyaz Saray'ın ışıkları kapandı

Trump konuşurken Beyaz Saray'ın ışıkları kapandı

19
Estetik bağımlısı kadın pes dedirtti

Estetik bağımlısı kadın pes dedirtti

101
PKK cenazesine katılan HDP'lilerin küstahlığı

PKK cenazesine katılan HDP'lilerin küstahlığı

118
Adana'da bir kişi alacağını megafonla istedi

Adana'da bir kişi alacağını megafonla istedi

11
Fransa'yı Dünya Şampiyonu yapan göçmen kadro

Fransa'yı Dünya Şampiyonu yapan göçmen kadro

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM