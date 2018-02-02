3 kişinin öldüğü kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı

İstanul Üsküdar'da Selim Karakaya'nın kontrolündeki araç, otobüs durağına dalarak 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

TUTUKLAMA KARARI

Hakim karşısına çıkarılan şoför Selim Karakaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar’da üç kişinin hayatını kaybettiği halk otobüsü kazasıyla ilgili bir mesaj yayınlamıştı.

İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL'IN AÇIKLAMASI

Uysal, "Özel Halk Otobüsleriyle ilgili sorunun kalıcı olarak çözülmesi için çalışmalar yaptığımızı da beyan etmek isterim. Hepimizi üzen kaza ile ilgili tüm detayları incelediğimden ve gereğinin yapılacağından İstanbullular emin olsunlar.

Bu sabah özel halk otobüsünün sebep olduğu kazada maalesef 3 vatandaşımız vefat etti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Kazada yaralanan iki vatandaşımız ayakta tedavi ile taburcu olurken, iki yaralı vatandaşımız ile ekiplerimiz hastanede ilgilenmektedir. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.